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“五水共治” 治出水清景美
第十四次党代会为浙江发展指明了历史新方位，擘画了发展新蓝图。我省各市政协在学习贯彻省党代会精神时表示，要把学习贯彻省党代会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，坚定不移沿着“八八战略”指引的路子走下去，在“六个浙江”建设中精准发力，凝聚思想共识，强化责任担当，为实现“两个高水平”奋斗目标谱写政协篇章……
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